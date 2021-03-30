/625028/منتخب-الاسكندرية-يحسم-بطولة-دوري-مراكز-الشباب-للصم

تغلب منتخب الاسكندرية للصم علي منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي نظمته الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"،بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وبذلك يحصل منتخب الاسكندرية علي المركز الاول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ الف جنيهاً، ويحصل منتخب أسيوط علي المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها ٧٠ الف جنيهاً، فيما حصد منتخب الإسماعيلية صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية وجائزه مالية قدرها ٦٠ الف جنيهاً، وجاء منتخب كفر الشيخ في المركز الرابع وحصل علي جائزة ماليه قدرها ٥٠ الف جنيهاً، وجاء منتخب الدقهلية في المركز الخامس وحصل علي جائزة مالية قدرها ٤٠الف جنيهاً، بينما جاء منتخب الشرقية في المركز السادس وحصل علي ٣٠ الف جنيهاً، فيما جاء منتخب المنيا في المركز السابع وحصل هلي ٢٠الف جنيهاً، وجاء منتخب القاهرة في المركز الثامن وحصل علي جائزة مالية قدرها ١٠ الاف جنيهاً.

منتخب الإسكندرية وأسيوط في النهائي

تأهل منتخب الاسكندرية علي حساب منتخب كفر الشيخ بعد ان تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.

كان منتخب الإسكندرية قد لعب في دور ال16 ضمن المجموعة التي ضمت (المنيا، الغربية، مطروح) وأًقيمت مبارياتها بمحافظة المنيا، ثم لعب في دور ال8 ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، القاهرة، الدقهلية) وتأهل في المركز الأول، فيما لعب منتخب كفر الشيخ ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، اسوان، الجيزة) وأُقيمت مبارياتها بالبحر الأحمر، ثم لعب في دور ال8 ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات (الاسماعيلية، المنيا، الشرقية) وتأهل في المركز الثاني بالمجموعة.

وبالنسبة لمنتخب أسيوط قد لعب في دور ال16 ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (كفر الشيخ، القاهرة، الدقهلية) وأًقيمت مبارياتها بمحافظة البحر الأحمر، ثم لعب في دور ال8 ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (الاسكندرية، القاهرة، الدقهلية) وتأهل في المركز الثاني، فيما لعب منتخب الاسماعيلية ضمن المجموعة الثالثة في دور ال16 والتي ضمت منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية) وأُقيمت منافساتها بمحافظة القاهرة ، ثم لعب في دور ال8 ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات (كفرالشيخ، المنيا، الشرقية) وتأهل في المركز الأول بالمجموعة.

وأقيمت المباراة النهائية للبطولة في نفس توقيت نهائي بطولة دوري منتخبات كرة السلة بنات بالمركز الأوليمبي بالمعادي.