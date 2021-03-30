استشاري بنك التنمية الإفريقي: الاصلاحات الاقتصادية تدفع البنك لزيادة استثماراته «صور»

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قال المهندس سامح واصل، استشاري بنك التنمية الافريقي، إن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية الفترة الأخيرة هي السبب الرئيسي الذي يدفع البنك لزيادة استثماراته وتمويله للمشروعات الكبيرة سواء للقطاع العام أو الخاص.

أخر تطورات محطة كهرباء السويس البخارية

جاء ذلك خلال تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، والوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية التي انطلقت أمس بهدف وقوف اللجنة علي اخر تطورات محطات الطاقة وبدأها بمحطة توليد كهرباء السويس البخارية.

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مشروعات الكهرباء وتوليد الطاقة

وقال واصل، إن البنك شريك اساسي في مشروعات الكهرباء وتوليد الطاقة، مشيرا إلي أن مشروع محطة توليد الطاقة بالسويس مثال واضح للتنمية الشاملة المستدامة، وهذا يتفق تماما مع أهداف البنك للتنمية وأساس الشراكة بين البنك والدوله.

وأعرب واصل عن سعادة البنك أيضا بالاشتراك في تمويل وانهاء تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، الضخم والذي قام بزيادة طاقة انتاج المحطة وضخها لشبكة توزيع الكهرباء القومية التي تمتد عبر مصر كلها.

وخلال الزيارة البرلمانية محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، طالب النائب سامح حبيب، عضو اللجنة، قطاع الكهرباء بزيادة الحصول علي شهادات الايزو، وذلك بما يدعم مواكبة التطورات في الجوده والتسويق العالمي.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ووجه رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.

شهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، حالة من التصفيق الحاد ، عقب إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، ورود طلب من النائب نادر مصطفي ، لاستجواب أسامة هيكل وزير الاعلام،بسبب فشله فى اداء مهام عمله، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في مدينة الانتاج الاعلامي .

تعالت اصوات النواب ، داخل القاعة عندما عرض وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، أسباب عدم حضور الوزير للرد على ملاحظات لجنة الإعلام م وهو ما دفع رئيس المجلس بمطالبتهم بعدم مقاطعة الوزير.