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أدوار مفقودة وقصور فادح.. لهذه الأسباب سيتم استجواب أسامة هيكل في البرلمان

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تطورات أخيرة كان البرلمان بطل المشهد فيها حول مساءلة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حيث أنتهت لجنة الإعلام إلى بلورة وصياغة أول استجواب برلماني في مجلس الدكتور المستشار حنفي الجبالي، بناءا على تقرير يرصد دوت الخليج أبعاده ويحلل الرسائل الواردة بين سطورة 

 

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مخالفات بالجملة 

 

دور برلماني نموذجي لعبه نواب برلمان جبالي، حيث نجحوا في مواجهة وزير الدولة للإعلام بحزمة من المخالفات شديدة الخطورة، والتي لا تتناسب مع مسؤول في عصر تسترد فيه البلاد نهضتها وعافيتها، حيث أدانت اللجنة الجمع بين منصبَي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب؛ وهو ما يعد مخالفة.

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وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبَين للوزير، وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر؛ منها 8.5 مليون جنيه أصولاً، ولم تحقق أهدافها، ورصدت اللجنة أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية؛ بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

 

الأدوار المفقودة

 

بالنظر إلى المطالبات البرلمانية لمساءلة أسامة هيكل سياسيا، يظهر جليا الإخفاقات التي تورط فيها خلال لحظة دقيقة من عمر البلاد واحتياجها للنهوض بملف الإعلام، حيث فرط في أية رؤي استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتَين للصحافة والإعلام؛ كان على الوزير وضعها، بخلاف فداحة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة فاوت الأجور.

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كما استحق هيكل التلويح بالاستجواب البرلماني في وجهه، بسبب غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية على الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.

 

 

مصير مرتقب 

 

وفقا للهجة التي تبناها نواب البرلمان، فإن إجراءا نيابيا رادعا وله صفة عقابية تنتظر الوزير أسامة هيكل، الأمر الذي ورد في تصريحات رئيس النواب، وحالة الغضب البرلماني غير المسبوقة تجاه وزير حكومي يملك ملفا شديد الأهمية، خاصة في ظل إخفاقه الواضح في مواجهة قنوات معادية؛ مثل "الشرق" و"مكملين".

 

وتسود التوقعات أننا سنكون بصدد مرحلة جديدة للإعلام المصري، لايشكل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس لجنة الإعلام السابق، جزءا منها بما يكفل عودة الإعلام الوطني المصري واستعادة بريقه وتأثيره تحت قيادة كادر وطني آخر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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