/625031/الزمالك-يكشف-عن-موقف-المشجعين-المحتجزين-على-خلفية-قمة-السلة

كشف المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقف مشجعي الفريق الذين تم احتجازهم أمس على خلفية مباراة الأهلي والزمالك التي تم إلغاءها بدوري طرة السلة .

وقال عماد عبد العزيز في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك : “ اللجنة تتابع عن كثب ملف المشجعين المحتجزين على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي أمس بكرة السلة “ .

وتابع : “ اللجنة تواصلت مع كافة الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة هذا الأمر “ .

واختتم : “ الشئون القانونية بالنادي مصاحبة للمشجعين المحتجزين و لن تتركهم وسوف تبذل اللجنة كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراح المحتجزين اليوم “ .

أزمة قمة الأهلي والزمالك في دوري السلة

وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات.

وقال مصدر داخل اتحاد كرة السلة المصري في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفض خوض المباراة في تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، مبررا ذلك بضرورة عدم تواجد جماهير خلال المباراة".

تصريحات طارق حشيش

عبر منشور بصفحته الرسمية على موقع التواصلب الاجتماعي “ فيس بوك “ كتب طارق حشيش : “ اقترح ان نلعب في الدوري السعودي سيكون وضعنا افضل جدا جدا و سيتم الترحيب بنا وسيضعونا فوق الاعناق بعد ما نراه من عوار من التحكيم و تصرفات تخرج عن اي منطق وحيادية “ .

وتابع : “ لازم تدخل عاجل من الدولة للقضاء على هذه المهزلة “ .