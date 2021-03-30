محمد عبدالعزيز: حقوق مصر من المياه خط أحمر ونقف صفًا واحدًا مع الرئيس

/625036/محمد-عبدالعزيز-حقوق-مصر-من-المياه-خط-أحمر-ونقف-صفا-واحدا-مع-الرئيس

علق وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد عبدالعزيز، عن تنسيقية شباب الأحزاب، على حديث الرئيس السيسي بشأن تأكيده استحالة المساس بمياه نهر النيل.

محمد عبدالعزيز: حقوق مصر فى المياه خط أحمر

ووجه النائب محمد عبد العزيز، رسالة حاسمة بشأن قضية المياه، قائلًا:" حقوق مصر فى المياه خط أخمر، ونقف صفًا واحدًا كل المصريين مع موقف السيد الرئيس السيسي، بالدفاع الواضح القاطع عن حقوق الشعب المصرى فى المياه.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز:" ليس هناك تهديد لأحد، ولكنه الحق الذى لا نفرط فيه أبدًا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صرح اليوم خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر هيئة قناة السويس، قائلًا:" إحنا ماشيين فى طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافى، أتمنى ذلك لاتفاق قانونى ملزم نحو ملء وسد النهضة».

وتابع الرئيس السيسي قائلًا:" إحنا مش بنتكلم كتير، ومحدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللى عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، حوارنا دائمًا رشيد وصبور، وعدم الاستقرار فى المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان فى زيارة اليوم إلى مقر هيئة قناة السويس، تقديرًا لجهود العاملين فى قناة السويس، وتأكيدًا على أهمية «رئة العالم» بالنسبة للملاحة الدولية.