« العرب أسياد إفريقيا » رقم جديد للمنتخبات العربية في كأس الأمم

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تشهد النسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية تواجدعربي كبير في البطولة لأول مرة منذ وقت طويل، بعدما نجحت 7 منتخبات عربية من حسم التأهل لبطولة الأمم المقرر إقامتها في الكاميرون.

وحسم المنتخب الموريتاني الصعود لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات لكأس الأمم الإفريقية.

تواجد عربي كثيف في كأس الأمم الإفريقية

وأستطاعت 7 منتخبات عربية التأهل للنسخة القادمة من بطولة كأٍس الأمم الإفريقية على رأسهم مصر والمغرب والجزائر، وأخرهم المنتخب الموريتاني، فيما تشهد البطولة القادمة ظهور السوادن بعد غياب دام لعشرة سنوات.

وتشهد النسخة القادمة تواجد جزر القمر بجانب المنتخبات العربية المتأهلة بالإضافة لمنتخب تونس الذي يلعب ضمن صفوفه على معلول لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة.

7 منتخبات عربية تأهلت إلى كأس امم افريقيا في ظاهرة جديدة هم: مصر تونس المغرب الجزائر السودان موريتانيا جزر القمر

قائمة أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس الأمم الإفريقية

يتصدر المنتخب المصري القائمة بـ 25 مشاركة متفوقا على منتخبات الجزائر وتونس والمغرب.

يأتي المنتخب التونسي في المرتبة الثانية بـ 20 مشاركة خلف الفراعنة متصدرة الترتيب.

ويحل المنتخب الجزائري في المركز الثالث بـ 19 مشاركة .

ويحتل المنتخب المغربي المركز الرابع بقائمة أكثر المنتخبات العربية المشاركة في كأس الأمم بواقع 18 مشاركة.

وظهر المنتخب السوداني في المرتبة الخامسة بواقع 9 مشاركات بعد النجاح في حسم التأهل للنسخة المقبلة

وخامساً يأتي المنتخب السوداني الذي حقق المفاجأة وأطاح بجنوب أفريقيا من التصفيات ليحجز مكانه مجدداً في الكان للمرة التاسعة في البطولة القارية الشهيرة.

ونجح منتخب جزر القمر في صناعة التاريخ ليصبح آخر الوافدين الجدد على بطولات أمم أفريقيا من المنتخبات المتأهلة بعدما استطاع حسم تأهله في مجموعة مصر في أقوى مفاجآت التصفيات المؤهلة للكاميرون 2021.

قبل أن ينضم المنتخب الموريتاني للقائمة عقب التغلب على إفريقيا المتوسطة ضمن منافسات الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بجانب منتخبات مصر وتونس والجزائر وغيرها.