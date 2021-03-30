/625038/بايرن-ميونخ-بدون-ليفاندوفيسكي-في-دوري-الأبطال

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن فترة غياب مهاجم الفريق الصريح ومهاجم المنتخب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، بسبب الإصابة في ركبته اليمني، في مباراة بولندا ومنتخب أندورا الأحد الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تعرض ليفاندوفيسكي للإصابة خلال أحداث المباراة، بعد تسجيل هدفين في اللقاء في الدقيقة 30 والدقيقة 55، وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة خرج ليفا بسبب الإصابة، وترك معسكر منتخب بلاده المدعو لمواجهة منتخب إنجلترا في الجولة الثالثة من التصفيات.

وأصدر بايرن بيانا أكد فيه إصابة ليفاندوفسكي "بالتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لحوالي أربعة أسابيع".

ويأتي غياب نجم البافاري روبيرت ليفاندوفيسكي في مبارتي الفريق في دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في الـ 7 من أبريل، وفي مباراة الإياب في مباراة الإياب في الـ 13 من نفس الشهر.

ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونخ

يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مع الفريق الألماني بايرن ميونخ ترتيب هدافي الدوري الألماني الممتاز برصيد 42 هدف، من أصل 26 مباراة في هذا الموسم.

يتصدر نادي بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 26 مباراة، حقق من خلالها 19 فوز، وأربع تعادلات، وثلاث خسائر في هذا الموسم، سجل من خلالها 78 هدف، في حين تلقت شباكة 35 هدف.

ترتيب مجموعة بولندا في التصفيات

يأتي في الصدارة منتخب إنجلترا برصيد 6 نقاط، سجل من خلالها 7 أهداف، وتبقي شباكة نظيفة حتي الأن.

المركز الثاني المنتخب البولندي في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، سجل من خلالها 6 أهداف، وتلقت شباكة 3 أهداف، تعادل في مباراة، وخسر في مباراة.

المركز الثالث منتخب المجر برصيد 4 نقاط، سجل من خلالها 6 أهداف، وتلقت شباكة 3 أهداف.

المركز الرابع منتخب ألبانيا برصيد 3 نقاط، سجل هدف، وتلقت شباكة هدفين.

المركز الخامس منتخب أندورا بدون نقاط، تلقت شباكة 4 أهداف.

المركز السادس منتخب سان مارينو بدون نقاط، تلقت شباكة 8 أهداف.