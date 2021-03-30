/625040/الحكم-يلغي-مباراة-كوت-ديفوار-وإثيوبيا-في-الدقيقة-81

ألغيت مباراة كوت ديفوارأمام منتخب أثيوبيا وذلك بسبب حالة من الإغماء قد تعرض لها حكم الساحة للقاء الذى جمع الفريقين والتي إقيمت عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

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وقد تعرض الحكم الغانى تشارلز حكم مباراة كوت ديفوار وأثيوبيا لحالة إغماء وذلك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء وبعدها تم نقلة علي الفور إلي أحد المستشفيات.

وتصاعدت الأحداث حيث تم رفض نزول الحكم الرابع من كوت ديفوار لإدارة المباراة خاصة وأن منتخب بلاده منافس فى القاء، وحينه توقف المباراة لمدة 8دقائق وذلك بسبب جنسية الحكم الأيفوارية.

والحدث الاكثر صدمه هو نزول الحكم المساعد إلي منتصف الملعب يعلن فيها انتهاء اللقاء بفوز منتخب لأفيال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل ومعه اثيوبيا في المجموعة الـ 11 بعد تعادل منتخب مدغشقر أمام النيجر بدون أهداف.

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بينما تأهل منتخب مصر أمس أمام نظيرة والتي انتهت بنتيجة 4/0،

سحق منتخب الفراعنة منتخب جزر القمر في لقاء الجولة السادسة للبطولة، برباعية دون رد، سجل الهدف الاول محمد النني، وجاء بالهدف الثاني محمد شريف، وجاء بالهدف الثالث والرابع محمد صلاح، في المجموعة السابعة علي استاد القاهرة الدولي، وفي نفس المجموعة ألتقي منتخب كينيا مع منتخب توجو علي ملعب كيغي انتهت أحداث المباراة لصالح كينيا بهدفين مقابل هدف.

انتهت مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا في لقاء منتخب مالاوي وأوغندا، ومصر وجزر القمر، وتوغو وكينيا، وأنجولا والجابون، وبوركينا فاسو وجنوب السودان، وجمهورية الكونجو وغامبيا، والجزائر وبتسوانا، زمبابوي وزامبيا.

حسم منتخب مالاوي نتيجة مباراة الإياب مع منتخب أوغندا بهدف نظيف دون رد بأقدام ريتشارد ميولو، في لقاء الجولة السادسة للبطولة، في المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز علي منتخب جنوب السودان بهدف نظيف دون رد.

على جانب أخر حقق المنتخب المصري الفوز على حساب جزر القمر بأربعة أهداف دون رد في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.