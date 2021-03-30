/625035/محمود-حسين-دمج-مراكز-الشباب-قرار-ظالم-صور

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن القرارالصادر من وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، علي مراكز أخري قرار ظالم.

تطبيق مقترح استبدال مراكز الشباب القديمة بأخري

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان ، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.

طارق ندي:بعض مراكز الشباب غرفة فى دوار العمدة

فيما قال طارق ندى، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي حصلت على إشهار على محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات او غرفة في دوار العمدة.

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وعقب النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، إن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل ، متسائلا كيف سيذهب الشاب الي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2كيلو يوميا للمارسة الرياضة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.

واتفقت النائبة آمال عبدالحميد ،عضو لجنة الخطة ، التي شاركت فى الاجتماع ، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة ان قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا،لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتي يتم إنقاذهم من الارهاب والمخدرات. وأضافت:” لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها الا بجهود وزارة الشباب ، ويجب ان يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب.

هذا وناقشت لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان بيبع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء ارض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.

وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور علي رئيس محلس الوزراء، لاصدار قراره بالموافقة علي بيع مراكز الشباب القديمة ، من اجل استبدالها بأخري اكبر في المساحة.

واضاف خلال اجتماع اللجنة ، انه يوجد احد مراكز الشباب في دائرة بني عبيد يبلغ سعره 6 مليون جنيه ، ولكنه مغلق وتحول الي مقلب زبالة بسبب صدور قرار ازالة له ، ولم تقوم وزارة الشباب والرياضة باحلاله وتجديده لافتا الي ان ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.

وتابع :" عندما اعلن الاهالي عن بيع ذلك المركز اول سعر فيه وصل 6 مليون جنيه ولو تم بيعه سنشتري مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقي المبلغ في انشاء مبني علي اعلي مستوي ".