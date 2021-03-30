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/625035/محمود-حسين-دمج-مراكز-الشباب-قرار-ظالم-صور
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن القرارالصادر من وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، علي مراكز أخري قرار ظالم.
تطبيق مقترح استبدال مراكز الشباب القديمة بأخري
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان ، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.
طارق ندي:بعض مراكز الشباب غرفة فى دوار العمدة
فيما قال طارق ندى، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي حصلت على إشهار على محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات او غرفة في دوار العمدة.
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وعقب النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، إن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل ، متسائلا كيف سيذهب الشاب الي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2كيلو يوميا للمارسة الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبدالحميد ،عضو لجنة الخطة ، التي شاركت فى الاجتماع ، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة ان قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا،لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتي يتم إنقاذهم من الارهاب والمخدرات. وأضافت:” لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها الا بجهود وزارة الشباب ، ويجب ان يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب.
هذا وناقشت لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان بيبع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء ارض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.
وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور علي رئيس محلس الوزراء، لاصدار قراره بالموافقة علي بيع مراكز الشباب القديمة ، من اجل استبدالها بأخري اكبر في المساحة.
واضاف خلال اجتماع اللجنة ، انه يوجد احد مراكز الشباب في دائرة بني عبيد يبلغ سعره 6 مليون جنيه ، ولكنه مغلق وتحول الي مقلب زبالة بسبب صدور قرار ازالة له ، ولم تقوم وزارة الشباب والرياضة باحلاله وتجديده لافتا الي ان ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.
وتابع :" عندما اعلن الاهالي عن بيع ذلك المركز اول سعر فيه وصل 6 مليون جنيه ولو تم بيعه سنشتري مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقي المبلغ في انشاء مبني علي اعلي مستوي ".
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