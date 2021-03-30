/625041/مؤسسة-زايد-للإبداع-والتنمية-تهدي-أعضاء-حزب-الوفد-خصم-50-على-إصدارات-معرض-الكتاب

أهدت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية أعضاء حزب الوفد خصمًا بنسبة 50% على إصدارات الناشرين بمعرض زايد للكتاب في دورته السابعة المقرر عقده في الفترة من 1 حتى 12 أبريل المقبل، على محور 26 يوليو مباشرة بجوار هيئة المجتمعات العمرانية مدخل زايد 2 أمام توينكي. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي الثقافي في ربوع مصر، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجهت المؤسسة خطاب إهداء الخصم للنائب الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، الذي قدّم الشكر لمؤسسة زايد للإبداع والتنمية وأمينها العام عمر عبد الفتاح ومدير تسويق المعرض باسم رجب في دورته السابعة لحرصهم الشديد على تنمية الوعي والثقافة ونشره في مختلف الربوع التي تسهم في الرقيّ الفكريّ والأدبيّ والاجتماعي.

ودعا طارق تهامي الوفديين، لزيارة المعرض الذي يمثل رافدا مهما للثقافة المصرية بجانب معرض القاهرة الدولي للكتاب.

هذا وتكثف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من اجتماعاتها على مدار الاسبوع الجاري لنظر بعض مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس من قبل مجلس النواب.

فيما تناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الحي رفاعي، اجتماعًا يوم الخميس القادم لمناقشة مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وكذلك التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

هذا وتعقد لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب عبدالله عصر، اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الانسان والتضامن برئاسة النائب محمد هيبة، لاستكمال مناقشة تعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

فيما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب مصطفي كامل اجتماعا، اليوم، لتشكيل لجنة صياغة لمشروع قانون نقابة المهندسين.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب إبراهيم حجازي، اجتماعين غدا الاثنين، وبعد غدا الثلاثاء لمناقشة إدخال التربية البدنية مادة اساسية فى المدارس المصرية واهمية ممارسة العمال للرياضة وانعكاس ذلك على الانتاج .

فيما تعقد لجنة الصحة والسكان برئاسة النائب محمد جزر، اجتماعا اليوم لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية كما تناقش اللجنة تحسين اوضاع هيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.