/625043/أخيرا-الأهلي-يستعيد-كريم-نيدفيد-في-هذا-التوقيت

كشف مصدر داخل الأهلي موعد عودة كريم نيدفيد لصفوف الفريق الأول عقب التخلص من الإصابة التي لحقت باللاعب من الموسم قبل الماضي، الإصابة التي تسببت في رحيل الجهاز الطبي للأهلي السابق بقيادة الطبيب خالد محمود.

وعلم دوت الخليج أن كريم نيدفيد لاعب وسط الأحمر يعود للمشاركة من جديد مع الأهلي عقب مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة هامة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة من يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الهلال.

على جانب أخر أجرى حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة االقدم بالنادي الأهلي ومتوسط ميدان المنتخب المصري جراحة ناجحة عقب الإصابة التي لحقت باللاعب خلال مواجهة مصر وكينيا في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

ونجحت الجراحة التي أجراها لاعب الأهلي في الساعد الأيسر وهو الموضع الذي تلقى فيه اللاعب الإصابة خلال مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكيني ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في المباراة التي حسم الفراعنة خلالها التأهل بعد التعادل الإيجابي مع مستضيق المباراة بهدف لكل فريق. وخضع لاعب وسط النادي الأهلي لجراحة ناجحة صباح اليوم في ساعد الذراع الأيسر، قام خلالها الطبيب المعالج بتركيب مسمار نخاعي لعلاج الكسر سريعا بالإضافة لشرائح ومسامير. وعلم تحيا مصرأن مدة غياب اللاعب ستترواح ما بين شهرين ونصف لثلاث شهور ، وذلك من أجل التعافي من الإصابة.

وكشف ايمن طاهر مدرب حراس المنتخب عن حجم إصابة حارس الأهلي: "محمد الشناوي شعر بآلام بسيطة خلال مواجهة جزر القمر لذلك فضل الجهاز الفني للمنتخب إراحة اللاعب وتبديله بمحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك وقد ساعدنا في ذلك النتيجة، حيث حسم الفراعنة المباراة من بدايتها بأربعة أهداف دون رد".

ويدخل الأهلي مباراة المريخ السوداني محتلا المركز الثاني في المجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.