ياسمين صبري تثير الجدل بصورة جديدة والجمهور: "كيم كارداشيان الغلابة"..صور

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نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها، حسباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتثير حالة من الجدل الواسعة كعادتها، ما جعلها تتصدر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد صور ياسمين صبري الأخيرة التي تصدت بها المشهد لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ياسمين صبري في لوك جديد

أثارت صور ياسمين صبري الأخيرة جدلًا واسعًا بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، بعدما ظهرت بماكياج وتسريحة شعر وإطلالة مشابهة لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، ووصل الأمر إلى حد أن أطلق عليها لقب "كيم كارداشيان الغلابة".

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور للفنانة ياسمين صبري والمقارنة التي وصلت إلى تداول صورها مع صور “كيم كارداشيان”، حيث لفت العديد من الجمهور أنها ياسمين تحاول التشبه بكيم كارداشيان سواء من خلال طريقة التصوير ومكياجها وغيرها.

آخر أعمال ياسمين صبري

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.