/625046/صدمة-مسئولي-ليفربول-بعد-معرفة-وجهة--صلاح--المقبلة

رفض الفرعون المصري محمد صلاح مرة أخرى الرحيل عن ليفربول، وأكد علي تصريحات سابقه له، بأنه سيكون منفتحًا على الإنضمام إلى فريق إسباني في المستقبل القريب.

ثم ربط اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالإنتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة منذ ديسمبر من العام الماضي بعد أن أشار في مقابلة سابقة إلى أنه معجب كبير بالناديين.

ومن الجدير بالذكر أن صلاح أحد الأضواء الساطعة لليفربول هذا الموسم ، حيث تصدر هدافي الهجوم برصيد 25 هدفًا من 40 مباراة في جميع المسابقات.

لقد ظهر في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي باستثناء واحدة ، وهو أفضل هداف في دوري الدرجة الممتازة جنبًا إلى جنب مع هاري كين نجم توتنهام وإنجلترا.

لعب الجناح المصري دورًا كبيرًا في مساعدة ليفربول في الفترة الاخيرة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا السابع في عام 2019 قبل أن يسجل 29 هدفًا حيث أنهى نادي الريدز انتظارًا دام 30 عامًا، بالحصول على لقب بطل الدوري الموسم الماضي.

كشف محمد صلاح للماركا أنه غير متأكد من مستقبله ، معترفًا أنه قد يميل إلى البحث عن نادٍ جديد في الدوري الأسباني قبل تقاعده في نهاية المطاف.

وأوضح صلاح "الأمر ليس بيدي ، سنرى ما سيحدث لكني أفضل عدم الحديث عن هذا الآن".

عند سؤاله على وجه التحديد عن احتمال اللعب في إسبانيا ، أضاف: "أتمنى أن ألعب كرة القدم لسنوات عديدة. لم لا؟ لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل ، لذلك ربما يومًا ما".

محمد صلاح ويورجن كلوب

يبدو أن علاقة صلاح مع مدرب ليفربول يورجن كلوب من الخارج قد تم اختبارها في عدد من المناسبات هذا الموسم.

في حين اندلعت شائعات عن حدوث خلاف بسبب الإغفال المفاجئ للمهاجم من جانب البداية الذي تسبب في الفوز 7-0 على كريستال بالاس في ديسمبر، قبل أن يسجل هدفين متأخرين بعد إدخاله من مقاعد البدلاء.

كما بدا أنه كان رد فعل سلبيًا عندما تم استبداله خلال الهزيمة التي تلقاها الفريق 1-0 أمام ضيفة تشيلسي علي ملعب الأنفيلد في وقت سابق، مما زاد من اندلاع النار، ومنذ ذلك الحين سكب صلاح الماء البارد على ماسبق، مما يشير إلى أن علاقته مع كلوب ليست خارجة عن المألوف.

وقال "إنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين ، وكيف يمكنني شرح ذلك".