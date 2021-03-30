/625047/تحالف-جديد-بين-صلاح-و-تريزيجية-وانقلاب-غير-مبرر-على-النني

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجية جناح أستون فيلا إلي بريطانيا منذ قليل، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية قبل خوض مباريات البريميرليج الأسبوع المقبل.

وتواصل مسئولي ليفربول وأستون فيلا خلال الأيام الماضية من أجل توفير طائرة خاصة لثنائي الفريق من أجل إراحتهم ووصولهم إلي إنجلترا بكل سهولة ويسر، وقد كان، ولكن الغريب في الأمر أن محمد النني لاعب آرسنال لم يسافر مع الثنائي المصري بالرغم من تواجدهم على أرض مصر خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يصل محمد النني خلال الساعات القادمة إلي إنجلترا من أجل الانضمام لتدريبات الجانرز، من أجل لعب مباريات الدوري الإنجليزي.

محمد النني يرد على تصريحات حسام البدري بسبب مباراة كينيا

كشف محمد النني متوسط ميدان منتخب مصر وفريق آرسنال الإنجليزي الوقائع الحقيقة التي حدثت بعد مباراة كينيا الماضية، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد محمد النني أنه تحدث مع أنيس الشعلاني بعد نهاية المباراة بضرورة التدرب على أرضية الملعب من أجل الحفاظ على لياقتة البدنية، ودخل على الفور إلي أرضية الميدان من أجل التدرب بالكرة.

وتابع: "حسام البدري جاء لي بعد المباراة وتحدث معي وقال لي أنه يعرف أنني حزين بسبب عدم لعب المباراة وأكدت له بأن هذا الأمر طبيعي".

وأضاف: "تم إسادعائي خلال شوطي المباراة من أجل المشاركة في المباراة وتراجع المدرب بعد ذلك، ثم مع مطلع الدقيقة 60 بعد إصابة حمدي فتحي، وأكد لي البدري أنه لم يحتاج لخدماتي خلال المباراة".

محمد صلاح والنني

واختتم: "عبد الله جمعة لاعب الزمالك كان بجواري خلال تلك اللحظات ويشهد على ما حدث خلال حديثي، وأنني لم أتمرد ولم أطلب مغادرة معسكر منتخب مصر".

يذكر أن حسام البدري أعلن بعد المباراة خلال تصريحات تليفزيونية أن سبب عدم الدفع بمحمد النني بسبب عدم الإحتياج ‘ليه وهو ما نفاه اللاعب بالحديث الذي دار بعد المباراة.

أكد علاء نظمي، وكيل محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه تفاجئ بالإشاعات التي طالت اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر، مؤكدا أن ما حدث عبر وسائل الإعلام تجاه اللاعب أمر غير مقبول.