/625048/السودان-تشهد-كارثة-بسبب-قرارات-إثيوبيا-بشأن-ملئ-سد-النهضة

أكدت السلطات المحلية في ولاية النيل الأبية في السودان، اليوم الثلاثاء أن الفيضان يهدد مدينة الكوة التي تعتبر من أهم المدن في الولاية، حيث تقع جنوبي العاصمة الخرطوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وتداعيات الفيضان الذي اجتاح السودان مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان لها آثارها السلبية من تدمير وخراب.

فيضان السودان

اجتاح الفيضان عدة مناطق بالنيل الأبيض، ليحل الدمار على العديد من المنازل والأراضي الزراعية، وعزا المدير التنفيذي لمحلية القطينة، بلال عبد الماجد، الفيضان لارتفاع مناسيب النيل الأبيض جراء إغلاق خزان جبل أالاولياء وحركة الرياح الشمالية الغربية.

ولفتت إدارة شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية، إلى شروعها في تفريغ خزان جبل الاولياء اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل، للحد من الآثار السلبية المتوقعة جراء الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي.

جهود متعددة لحماية المدينة من الفيضان

يحاصر الفيضان عددًا من المناطق الواقعة على ضفاف النيل الابيض بمحليتيّ القطينة والجبلين، وتجري فرق الدفاع المدني مجهودات كبيرة لإقامة الجسور الواقية لحماية المدينة من الفيضان

الجدير بالذكر، أن في بداية الأسبوع، انهار أكثر من 60 منزلًا، وتضرر مساحات زراعية واسعة، بمحلية الجبلين، جراء فيضان جديد لأحد أهم روافد نهر النيل، الأمر الذي كان من شأنه إثار حالة من الفزع بين المواطنين.

كانت قد شهدت السودان العام الماضي، فيضانات مدمرة، شردت أكثر من 250 ألف أسرة، وشمل الفيضان مناطق (المخاضة وخور أجول والحديب بوحدة الجبلين الإدارية).