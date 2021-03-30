/625053/نادر-مصطفى-وزير-الدولة-للإعلام-ساعد-قنوات-الإخوان-وغير-جدير-بحمل-الأمانة

قال النائب نارد مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" استدنت فى الاستجواب المقدم ضد وزير الدولة للإعلام إلى نص المادة 216، حيث أنه جمع بين السلطات فقد تولى رئاسة مدينة الانتاج الإعلام، وموجود أيضًا وزيرًا للإعلام، وهذه مخالفة للنص الدستورى".

نادر مصطفى: أداء وزير الدولة للإعلام فاشل

وتابع عضو مجلس النواب:" أداء وزير الدولة للإعلام، برز وجود فشل وتقصير حاد، مضيفًا:" لما حضرتك تبقى وزير الدولة للإعلام يبقى لازم تكلم المصريين من خلال وسائل الإعلام، لكنه على النقيض وجه اساءة إلى القائمين على الإعلام، واتهمهم بكلام يمس وطنيتهم، وهذا ساعد القنوات المعادية للدولة المصرية".

وأضاف عضو مجلس النواب، نادر مصطفى:" وزير الدولة الإعلام ترك كل أساتذة الإعلام فى مصر، واستضاف أستاذ وجه انتقادات للدولة والإعلاميين، مضيفًا:" سايب الأستاذة فى مصر وأختار الغلط الذى وجه اساءة إلى الدولة للمصرية".

تجدر الإشارة إلى أن النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.