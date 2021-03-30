/624948/أسعار-العملات-العربية-والأجنبية-اليوم-الثلاثاء-30-3-2021

يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن سعر العملة في البنوك المصرية يوميًا، لمعرفة التغيرات التي تطرأ على سعر العملة لحظة بلحظة في البنوك وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء بشكل ملحوظ، في بداية التعاملات اليومية الصباحية ليصل إلى 15.64 جنيه، و15.78 للبيع.

وتراجع سعر شراء اليورو بشكل طفيف ليصل إلى 18.43 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.59 جنيه فقط في البنك المركزي المصري.

كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني ليصل سعره للشراء إلى 21.56 جنيه، وللبيع 21.84 جنيه، مع نهاية التعاملات الأمسية التي أغلقت عليها البنوك.

واستقر سعر الدولار الكندي ليصل سعر الشراء إلى 12.42 جنيه، وسعر البيع وصل لـ 12.53 جنيه.

وتراجع سعر الين الياباني للشراء ليصل إلى 14.26، وحقق سعر البيع 14.39 جنيه، في البنك المركزي المصري.

أما اليوان الصيني استقر سعر الشراء عند 2.38 جنيه، و 2.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث له.

بينما تراجع سعر الفرنك السويسري ليصل سعر الشراء إلى 16.64 جنيه، والبيع وصل إلى 16.79 جنيه.

أسعار العملات العربية بالجنبيه المصري وفقًا للبنك المركزي

استقر سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.20 جنيه في البنك المركزي المصري.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدينار الكويتي من جديد 51.71 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 52.29 جنيه، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزي المصري بالجنيه 41.48 جنيه للشراء 41.94 جنيه للبيع.

أما الريال العماني تراجع سعره ليصل سعر الشراء إلى 40.64 جنيه ، و 41.10 جنيه للبيع