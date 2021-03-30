إنفوجراف .. قرارات الحكومة لمواجهة كورونا خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذى يستدعى من المواطنين المزيد من الحرص.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا فى رمضان من بينها، عدم السماح بإقامة إى موائد رمضانية، ومنع الاعتكاف وسرادقات العزاء والاحتفالات، وأداء صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

وأكدت الحكومة على ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الصيفية لغلق المحلات، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية.

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