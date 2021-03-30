البابا تواضروس يشكل لجنة رعاية الكنائس القديمة

جدة - نرمين السيد - وضمت اللجنة الأنبا دانيال الأسقف العام بالمعادى، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، والدكتور إسحاق عجبان، والدكتور شريف رومان، والدكتور دواد خليل، والمهندس سامح عدلى، والمهندس عاطف عوض.

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