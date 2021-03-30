عاجل|وزيرة الصحة: أعراض جديدة لكورونا ووصول 854 ألف جرعة لقاح بداية من الغد

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً تناول نتائج مقارنة بين الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا، وذلك فيما يتصل بمعدل الإصابات والوفيات.





وأكدت الوزيرة أن المقارنة كشفت زيادة أعداد الإصابات خلال الموجة الأولى من الجائحة، بالتزامن مع شهر رمضان 2020، خاصة فى الأسبوع الثانى من الشهر المعظم، وتبع ذلك زيادة فى أعداد الوفيات فى الأسبوع الثالث من الشهر الكريم، مشيرة فى هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على إجراءات التباعد الإجتماعى وارتداء الكمامات تحسباً للفترة القادمة، وعدم السماح بالتجمعات فى الأماكن المغلقة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أن التشديد فى إتخاذ الإجراءات الإحترازية وخاصة إرتداء الكمامات، كان الإجراء الأكثر تأثيراً على إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وذلك مقارنة بإجراءات إحترازية أخرى تم إتخاذها فى شهر مارس 2020، مثل غلق المدارس، وحظر الطيران، وحظر التجوال الجزئى، الأمر الذى يفرض استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على اللجنة العليا عددًا من التوصيات التى تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت الوزارة بالإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة، وكذلك تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى "Covax".

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكى لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضاً جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها إلتهاب شديد بغشاء العين، وإنتشار طفح جلدى، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.