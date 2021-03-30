القبض علي أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار، إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المتهمين فى واقعة إنهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ،ونجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عدد 3 متهمين فى الواقعة (ملاك العقار – القائم على بناء الطوابق المخالفة).
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين (مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص") .. وبصحبته شريكه بالمصنع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
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