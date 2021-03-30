الأمن يحبط سرقة ٣ طن حديد من ورشة تابعة لهيئة السكة الحديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص أحدهم يعمل بهيئة السكة الحديد، وبحوزتهم (كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى 3 طن) محملة على سيارة قيادة أحدهم أثناء خروجهم من إحدى الورش .

وبمواجهة قائد السيارة إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه يعمل وأحد المتهمين بإحدى الشركات المتعاقدة لرفع المخلفات داخل المنشأت التابعة لهيئة السكة الحديد وأنه حال تواجده وباقى المتهمين بالورش لرفع بعض المخلفات قاموا بتحميل تلك المهمات تمهيداً لإخراجها من الورش وبيعها للتربح من ثمنها ، وأن دور المتهم الذى يعمل بالهيئة يتمثل فى تسهيل عملية خروج المسروقات نظير الحصول على مبلغ مالى ، وبمواجهة الآخران أيدا ما جاء بإقواله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.