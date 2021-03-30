تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص أحدهم يعمل بهيئة السكة الحديد، وبحوزتهم (كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى 3 طن) محملة على سيارة قيادة أحدهم أثناء خروجهم من إحدى الورش .
وبمواجهة قائد السيارة إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه يعمل وأحد المتهمين بإحدى الشركات المتعاقدة لرفع المخلفات داخل المنشأت التابعة لهيئة السكة الحديد وأنه حال تواجده وباقى المتهمين بالورش لرفع بعض المخلفات قاموا بتحميل تلك المهمات تمهيداً لإخراجها من الورش وبيعها للتربح من ثمنها ، وأن دور المتهم الذى يعمل بالهيئة يتمثل فى تسهيل عملية خروج المسروقات نظير الحصول على مبلغ مالى ، وبمواجهة الآخران أيدا ما جاء بإقواله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يحبط سرقة ٣ طن حديد من ورشة تابعة لهيئة السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.