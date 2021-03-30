برعاية عدد من المؤسسات الاقتصادية..توافد كبار المسئولين ورجال الأعمال على احتفالية bt 100

وحضر للاحتفالية كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة إى فاينانس، أيمن الجوهرى، الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو لشمال وغرب ووسط أفريقيا والمشرق العربى، ورامى جاد، رئيس قطاع رينو، بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية بمصر، ومحمد عبد الله، رئيس قطاع الشركات، عضو اللجنة التنفيذية لفودافون، المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لـ"الأهلى صبور، وأحمد غزى رئيس شركة «إيه سى جى أى تى إف» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وأحمد العدوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وهانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية – إيسترن كومباني.

وتعقد احتفالية bt100، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصرى خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضى وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولى كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال فى بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصرى للعام الرابع على التوالى، تكليلًا لجهودها فى دعم الشركات والأفراد المؤثرين فى مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم فى مختلف المجالات والجهود المبذولة التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة فى خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتماما واسعا وحضورا لافتا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولى كبرى الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادى فى مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتينى للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتى إيدج للتطوير العقارى، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاى أبو ظبى للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالاتWE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلى مجموعة "بنية" كشريك رقمى للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستى دى اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتى مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اى فاينانس وفيكتورى لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهى الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية.