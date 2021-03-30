تعرف الآن على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم لكم مصر فايف خدمة أسعار العملات الأجنبية في مصر يومياً ويتناول هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لهذا اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في السوق المصرية عن طريق العديد من البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 30 مارس 2021 :

– سعر الريال السعودي>> البنك الأهلي:

سعر الشراء: 4.14.

البيع: 4.20.

– سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 4.17.

البيع: 4.20.

– أسعار الريال السعودي في بنك CIB:

سعر الشراء: 4.15.

سعر البيع: 4.20.

– سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري>> بنك مصر:

سعر الشراء: 4.17.

سعر البيع 4:20.

على صعيد آخر فقد أعلن محمد القويز والذي يشغل منصب رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة قد تسلمت أكثر من 30 طلباً للطرح والإدراج وهي قيد المراجعة في هذا الوقت، مبينا أن ذلك يعد أعلى عدد لتلك الطلبات منذ نشئة الهيئة.

كما أضاف القويز خلال مؤتمر إتحاد البورصات العربية، أنة قد جاء ذلك نتيجة إرتفاع في سيولة السوق، حيث قد وصلت فيها قيمة متوسط التداولات اليومية لنحو يصل إلي 7 مليارات ريال سعودي في 2020. وبين أن السوق المالية في المملكة العربية السعودية بدأت بعملية تحول خلال السنوات الأخيرة لتعظيم أثرها على الإقتصاد الوطني ودعمها لكافة المشاركين فيه وتم تعديل وتطوير كامل لمنظومة الإدراج والطرح لتسهيل التمويل للقطاعات القائمة حالياً والجديدة.

وذكر كذلك أن الدور المحوري للسوق المالي في دعم الإقتصاد لا ينبغي أن يكون محصوراً فقط على القطاعات والصناعات القائمة بل تبرز أكثر في تنمية القطاعات الجديدة والصاعدة.

كما أشار إلى أن الهيئة تهدف لأن تصبح سوق نمو المنصة الحاضنة لتمويل العديد من القطاعات الواعدة كقطاع تقنية المعلومات لتساهم السوق المالية في تنمية إقتصاد المملكة. وأوضح أيضاً أن إحتضان عدد من الأسواق العالمية لقطاعات نامية وصاعدة مثل قطاع تقنية المعلومات كان له أثر إيجابي مباشر في تعظيم الأداء لهذه الأسواق.

وفي سياق متصل، فقد أغلق مؤشر السوق السعودي جلسته يوم أمس (الإثنين) على إرتفاع بنسبة تصل إلي 1.4% عند 9616 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها الإجمالية نحو 10.5 مليار ريال سعودي، بتسجيل إرتفاع المؤشر 133 نقطة.