وزيرة الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تأثر السمع والنظر أبرزها «أنفوجراف»

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كشفت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عن عدد من الأعراض الجديد المصاحبة إلى فيروس كورونا، والتى من الممكن أن تظهر على المريض خلال الفترة المقبلة.

أعراض جديدة لكورونا

وقالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد:” هناك عدة أعراض جديدة، مرتبطة بفيروس كورونا، وهى التهاب شديد بغشاء العين، وحدوث ألم وخفقان، وتأثر حاسة السمع، إلى جانب انتشار طفح جلدي، وأيضًا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.

كما تناولت وزيرة الصحة، خلال اللقاء المنعقد من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، المستجدات الحديثة المتعلقة بالموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا، كما جرى موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه بداية من الغد متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافى "Covax".

وكان مجلس الوزارء قد أصدر عدد من القرارت منذ ساعات، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذى جاء على رأسها أن تقتصر صلاة التراويح عن نصف ساعة فقط، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.