رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي..من هنا

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، تزايدت العمليات البحثية خلال الساعات الماضية عن الرابط الذي من شأنه يستطيع العملاء معرفة فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك الدفع بشكل إلكتروني.

دوت الخليج يكشف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من موقع المصرية للاتصالات والذي حظى على اهتمام عدد كبير من المواطنين، تزمنًا مع اقتراب شهر إبريل.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكنك تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط من هنــــــــــا ، وبعدها يتم كتابة اسم المشترك، ومن ثم كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقًا بكود المحافظة، والضغط على كلمة الاستعلام.

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار الفاتورة وإتاحتها كي يتمكن العميل من تسديدها في 15 أبريل 2021 عن شهر مارس 2021، حيث تعطي الشركة فترة سماح طويلة كي يستطيع العميل السداد خلالها والتي تستمر حتى 14 مايو 2021 ليكون انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وفي 15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.

تتيح المصرية للاتصالات فرصة أخيرة للعميل كي يتمكن من سداد الفاتورة ليكون 14 يونيو 2021 آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير، وفي 15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

تسعى شركة المصرية للاتصالات بشكل دائم إلى تقديم العديد من المزايا لعملائها سواء عن طريق سداد الفاتورة أو العروض المختلفة، حيث يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي بطرق شتى غير الدفع مباشرة في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، حيث يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال العديد من الطرق منها ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، أو فودافون كاش، خدمة فورى، خدمة مصاري، خدمة أمان، وكذلك مكاتب البريد المتفرقة على مستوى الجمهورية.