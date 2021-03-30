"شباب النواب " لمسئولين بالحكومة : رئيس الدولة يبني مشروعات عملاقة فى اللاوقت وشهرين كثيرة لمراكز الشباب

/625045/شباب-النواب--لمسيولين-بالحكومة--رييس-الدولة-يبني-مشروعات-عملاقة-فى-اللاوقت-وشهرين-كثيرة-لمراكز-الشباب

انتقد الدكتور محمود حسين ن رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب ، عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والحكم المحلي بمحافظة الغربية ، بسبب طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن الحالة السيئة لمركز شباب قرية كفور بلشاي بكفر الزيات .

مناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بمراكز الشباب

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتردى أوضاع مراكز الشباب فى عدد من المحافظات .

مشاكل مراكز الشباب

جاءت الانتقادات بسبب طلب رئيس لجنة رياضة البرلمان ، من مسئولي مديرية الشاب وموظفي الحكم المحلي ، الذين القوا على بعضهم مشكلة تجمع القمامة وإ واهمال المركز ، بضروة حل تلك الإشكالية فى أسرع وقت حتي يستطيع الشباب ممارسة الرياضة ، حيث عقب المسئولين بغنه سيتم حلها خلال شهرين .

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ووجه رئيس اللجنة حديثه للمسئولين عن تلك الغشكالية قائلا : نقوم بملحمة تاريخية فى قناة السويس ، والرئيس عبدالفتاح السيسي يبني مدن ويحقق إنجازات فى اللاوقت ، وانتم تريدون حل مشكلة سور والقضاء على القمامة فى شهرين " متابعا : مينفعش رئيس الدولة يشتغل لوحده .

وواصل حديثه : إن الأمر برمته لم يكن يحتاج إلى عقد اجتماع فى اللجنة، وكان يجب الا تهدروا وقت اللجنة أوقت النائبة فى تقديم طلب الإحاطة، وكان من الأولي سرعة حل تلك المشكلة التي يعاني منها الشباب... مينفعش الكلام ده فى العهد ده ".

وقامت النائبة آمال عبدالحميد ن مقدمة طلب الإحاطة بعرض صور تظهر تردى اوضاع الحمامات الموجودة فى مركز الشباب، وهو ما دفع رئيس اللجنة للانفعال على مسئولي الشباب والرياضة بالغربية بقوله : ما تقبلوه على أنفسكم فى بيوتكم أقبلوه على الشباب ويجب إعادة الامور لنصابها فى أسرع وقت ".

وأشار رئيس اللجنة ،إلي أن صورة مركز الشباب التى وزعتها النائبة آمال عبدالحميد مقدمة طلب الإحاطة ، علي أعضاء اللجنة تظهر أن ذلك المركز مطور وهو ما يعني ان الدولة انفقت عليه اموال طائلة وفى النهاية يظهر بتلك الطريقة السيئة ".

وشدد"حسين " علي ضرورة الإنتهاء من المشكلات التى تواجه تلك الخرابة ، فى إشارة لمركز الشباب ، فى أسرع وقت وان لا يستغرق الوقت تلك المدة الزمنية الكبيرة التى أعلنها المسئولين.

واكد أن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب وعد اللجنة فى حل مشكلات تستغرق سنة في الوقت الطبيعي وسيتم حلها خلال شهروتابع :" يتم حل الأمر في اسرع وقت..و لو محتاجين دعم مالي سنسعي لتوفيره " .