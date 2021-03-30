"شباب النواب " لمسئولين بالحكومة : رئيس الدولة يبني مشروعات عملاقة فى اللاوقت وشهرين كثيرة لمراكز الشباب

/625045/شباب-النواب--لمسيولين-بالحكومة--رييس-الدولة-يبني-مشروعات-عملاقة-فى-اللاوقت-وشهرين-كثيرة-لمراكز-الشباب
انتقد الدكتور محمود حسين ن رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب ، عدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة والحكم المحلي بمحافظة الغربية ، بسبب طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن الحالة السيئة لمركز شباب قرية كفور بلشاي بكفر الزيات .
مناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بمراكز الشباب
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتردى أوضاع مراكز الشباب فى عدد من المحافظات .
مشاكل مراكز الشباب
جاءت الانتقادات بسبب طلب رئيس لجنة رياضة البرلمان ، من مسئولي مديرية الشاب وموظفي الحكم المحلي ، الذين القوا على بعضهم مشكلة تجمع القمامة وإ واهمال المركز ، بضروة حل تلك الإشكالية فى أسرع وقت حتي يستطيع الشباب ممارسة الرياضة ، حيث عقب المسئولين بغنه سيتم حلها خلال شهرين .
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ووجه رئيس اللجنة حديثه للمسئولين عن تلك الغشكالية قائلا : نقوم بملحمة تاريخية فى قناة السويس ، والرئيس عبدالفتاح السيسي يبني مدن ويحقق إنجازات فى اللاوقت ، وانتم تريدون حل مشكلة سور والقضاء على القمامة فى شهرين " متابعا : مينفعش رئيس الدولة يشتغل لوحده .
وواصل حديثه : إن الأمر برمته لم يكن يحتاج إلى عقد اجتماع فى اللجنة، وكان يجب الا تهدروا وقت اللجنة أوقت النائبة فى تقديم طلب الإحاطة، وكان من الأولي سرعة حل تلك المشكلة التي يعاني منها الشباب... مينفعش الكلام ده فى العهد ده ".
وقامت النائبة آمال عبدالحميد ن مقدمة طلب الإحاطة بعرض صور تظهر تردى اوضاع الحمامات الموجودة فى مركز الشباب، وهو ما دفع رئيس اللجنة للانفعال على مسئولي الشباب والرياضة بالغربية بقوله : ما تقبلوه على أنفسكم فى بيوتكم أقبلوه على الشباب ويجب إعادة الامور لنصابها فى أسرع وقت ".
وأشار رئيس اللجنة ،إلي أن صورة مركز الشباب التى وزعتها النائبة آمال عبدالحميد مقدمة طلب الإحاطة ، علي أعضاء اللجنة تظهر أن ذلك المركز مطور وهو ما يعني ان الدولة انفقت عليه اموال طائلة وفى النهاية يظهر بتلك الطريقة السيئة ".
وشدد"حسين " علي ضرورة الإنتهاء من المشكلات التى تواجه تلك الخرابة ، فى إشارة لمركز الشباب ، فى أسرع وقت وان لا يستغرق الوقت تلك المدة الزمنية الكبيرة التى أعلنها المسئولين.
واكد أن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب وعد اللجنة فى حل مشكلات تستغرق سنة في الوقت الطبيعي وسيتم حلها خلال شهروتابع :" يتم حل الأمر في اسرع وقت..و لو محتاجين دعم مالي سنسعي لتوفيره " .
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