/625050/اتحاد-الكرة-100-ألف-جنيه-لـ-قدامى-اللاعبين-بمناسبة-شهر-رمضان

وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

ومن ناحيه اخري قد عرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، ولكن رفضتة الأندية هذا الطلب فيمايجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل.

وفى حال انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، سوف تقرر اللجنة الثلاثية إقامة الانتخابات فى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس بداعى، عدم انتهاء الموسم وتصنيف الأندية

اخر مواجهات منتخب مصر

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيرة جزر القمر والتي انتهت بنتيجة 4/0 مقابل لاشئ

ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

فيما احرز الهدف الأول محمد النني من تسديده رائعة علي مرمي جزر القمر سجل الهدف الثاني محمد شريف لاعب المنتخب الأول لاعب المنتخب ولاعب النادي الأهلي في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، من خلال تمريرة قصيرة من محمد مجدي أفشة لمحمد شريف في منطقة الجزاء، ويستلمها ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

وقرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مشاركة أحفاد الفراعنة في كأس العرب بقطر، والتي تقام بالدوحة في شهر ديسمبر القادم.

واحرز محمد النني الهدف الأول في الدقيقة 14 من عمر اللقاء بتسديدة صاروخيه بشكل رائع هدف، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ17 عن طريق أقدام محمد شريف لاعب النادي الأهلي منفرد علي المرمي، وجاء محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة الـ19 والهدف الرابع في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

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سجل الهدف الثالث في المباراة والهدف الرابع لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الدقيقة 21 والدقيقة 25 من عمر المباراة، ليحقق أمنية مدرب جزر القمر قبل المباراة، ولكن ليس كل الأمنية، وانتهت اللقاء برباعيه تاريخيه لمنتخب الفراعنه عادة الثقة من جديد للاعبين وللجماهير.