/625054/يوفينتوس-يخسر-بوفون-أمام-تورينو-بسبب-لفظ-إزدراء-الأديان

تلقي حارس مرمي فريق يوفينتوس الإيطالي جانوليجي بوفون، بيان من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينص علي إيقافة لمباراة في الدوري الممتاز وتغريمة 5000 يورو، بسبب اللفظ الذي نطق به في مباراة الفريق في مواجهة بارما، في لقاء الجولة الثالثة عشر من الدوري.

يغيب الإيطالي جيجي بوفون صاحب الـ 43 عام عن مباراة يوفينتوس في الدوري الإيطالي الممتاز، مع فريق تورينو في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء السبت المقبل.

ويأتي غياب جيجي بوفون عن صفوف يوفينتوس في مباراة تورينو، بسبب لفظ قد تحدث به في مباراة الفريق أمام بارما في لقاء الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، يدل اللفظ علي إزدراء الاديان.

انتهت مباراة يوفينتوس وبارما في لقاء الجولة الثالثة عشر من إنطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز، لصالح يوفينتوس بنتيجة أربع أهداف بدون رد، سجل الهدف الاولي ديان كولوسيفيسكي في الدقيقة 23 ، وجاء بالهدف الثاني والثالث في المباراة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26 وفي الدقيقة 48، وجاء بالهدف الرابع ألفارو موراتا في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

موقف الفرق في الدوري

يحتل يوفينتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، في حين سجل من خلالها 54 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف.

يحتل نادي تورينو المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 4 إنتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 39 هدف، في حين تلقت شباكة 50 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق بارما المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 19 نقطة، من أصل 28 مباراة، حقق من خلالها 3 إنتصارات، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 15 مباراة، سجل من خلالها 26 هدف، في حين تلقت شباكة 54 هدف في هذا الموسم.