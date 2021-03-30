تأكيدا لـ « دوت الخليج »: اعتبار الأهلي فائزا أمام الزمالك

/625055/تأكيدا-لـ--تحيا-مصر--اعتبار-الأهلي-فائزا-أمام-الزمالك

عقد الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعا عاجلا مساء اليوم، من أجل أخذ قرارات رادعة تجاه ما حدث خلال مباراة الزمالك والأهلي أمس، ضمن مباريات دوري السوبر المصري.

وتم إلغاء المباراة بسبب عدد تواجد جماهير من جانب نادي الزمالك داخل الصالة، مما أدي لاعتراض مسئولي الأهلي بتواجد البعض منهم، ومن بينهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ليرفض المارد الأحمر لعب المباراة، وتقرر إدارة الزمالك عدم خروج اللاعبين من الصالة. وبناء عليه قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعتبار الزمالك خاسرا لهذه المباراة، واحتسابها لصالح النادي الأهلي بسبب عدم تنفيذ اللوائح.

وهناك قرارات آخري تم توقيعها على نادي الزمالك، تعرف عليها..

-اعتبار النادي الأهلي فائزا وهزيمة نادي الزمالك.

-توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنية على نادي الزمالك.

مصدر يكشف لـ دوت الخليج سبب إلغاء مباراة الأهلي و الزمالك

أصدر الإتحاد المصري لكرة السلة قرارا بإلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات.

وكشف مصدر – رفض ذكر أسم- داخل صالة المباراة سبب إلغاء لقاء الأهلي والزمالك في الجولة الثانية عشر من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفض خوض المباراة في تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، مبررا ذلك بضرورة عدم تواجد جماهير خلال المباراة".

الأهلي والزمالك

وتابع المصدر: " عضو مجلس إدارة الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك في تواجد شيكابالا وصرح نصا ( لن نلعب المباراة في وجود الولد ده) ".

وقال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء".

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا و يوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم داخل صالة ميت عقبة من أجل مؤازة فريق السلة خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري لكرة السلة رجال.