/625056/نادر-مصطفى-لدينا-وقائع-فساد-ضد-وزير-الدولة-للإعلام

فجر النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مفاجأة بشأن البيان المقدم ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل:" لدينا فى الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة للإعلام، وقائع بها تجاوزات فساد، والجهاز المركزى للمحاسبات، لديها تقارير فى هذا الشأن".

وتابع خلال ندوة دوت الخليج:" كشفنا عن إهدار العديد من الأموال من قبل وزير الدول للإعلام أسامة هيكل، والنواب وجهوا تركيزهم على التفاصيل، نحن نتحدث فى هذا الأمر، عن فشل وتقصير واضح، من قبل الوزير".

نادر مصطفى: لابد من استراتيجية واضحة للإعلام

وأضاف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، نادر مصطفى:" لدينا إمكانات مميزة، تستطيع تفكير خارج الصندوق، ولابد من وضع استراتيجية واضحة للإعلام، من حيث التطوير والتحديث".

وأختتم عضو مجلس النواب، حديثه:" الوزير أسامة هيكل استهان بأعمدة الدولة المصرية، وتفكيره ينطوى على خطورة بالنسبة للإعلام، ولنا جميعًا".

تجدر الإشارة إلى أن النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.