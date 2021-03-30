انتشرت العديد من التساؤلات حول وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد الصغيرة التي لن تتم عامها الأول بعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتثير تلك الواقعة اهتمام العديد من متابعين الفنانة جومانا مراد وكذلك أصدقائها من الوسط الفني الذين تحولت صفحاتهم على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، ناعيين وفاة الصغيرة.

دوت الخليج يكشف سبب وفاة ابنة جومانا مراد في هذا السن الصغير، بعد تداول العديد من الجماهير أسباب مختلفة في تلك الساعات الأخيرة.

سبب وفاة ابنة جومانا مراد

كشفت عدة مصادر صحفية نقلاً عن أشخاص مقربين من الفنانة جومانا مراد، عن سبب وفاة طفلتها "ديانا" الذي اتضح أنه لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، ولكنه نتيجة أزمة صحية كانت تعاني منها منذ فترة، إذ كانت "مراد" تعرضها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف لأحد حى المُقربين منها طبيعة تلك الأزمة الصحية.

وكانت قد أعلنت الفنانة السورية، جمانة مراد، أمس الاثنين، وفاة طفلتها الصغيرة "ديانا"، حيث نشرت صورتها عبر حسابتها المختلفة وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير".

وتابعت: "ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي”.

نجوم الفن ينعون وفاة ابنة جومانا مراد

حرص العديد من نجوم ونجمات الوسط الفني على نعي الفنانة جومانا مراد في وفاة طفلتها "ديانا"، فكان أبرزهم الفنانة هند صبري، وكندة علوش، ومنة فضالي، كارول سماحة، والفنانة بشرى، والفنان السوري باسم ياخور، وهاني شاكر، وغيرهم العديد.

الجدير بالذكر، أن كانت آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" حيث شاركت في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل - العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.