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/625058/دفاع-النواب-يستدعي-وزير-التعليم-العالي-لمناقشة-خطة-وزارته-في-مكافحة-الإرهاب

بعد اقتراح من النائب فريدي البياضي

08:13 م - الثلاثاء 30 مارس 2021

استدعت لجنة الدفاع والأمن القومي، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بناءاً على مقترح من النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمناقشة خطة عمل الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتحدث النائب فريدي البياضي، بعد عرض الوزير لخطة الوزارة، مؤيداً ما ذكره الوزير عن التركيز على الأنشطة الطلابية، وعلى فكرة صندوق التكافل الذي يسدد احتياجات الطلاب، مغلقاً أحد الأبواب التي تتسلل منها الجماعات المتطرفة.

فريدى البياضى يسأل الوزير عن دور البحث العلمى فى التحليل والدراسة

ووجه البياضي سؤالاً للوزير عن دور البحث العلمي في تحليل ودراسة أسباب التطرف والارهاب، وتطبيق هذه الأبحاث في مواجهة تلك الأسباب،

وانتقد البياضي نظام الاختبارات الشفهية في الامتحانات العملية مثل كليات الطب، وذكر أن النظام الحالي الذي يعطي نسبة كبيرة في المجموع للامتحانات الشفهية ويترك التقييم في يد ممتحن واحد أو اثنين يترك المجال لظلم الكثير من الطلبة على أسس غير معيار الكفاءة العلمية، مما يسبب إحباطاً ومرارة ضد الوطن، وقد يكون عاملاً لاستغلالهم في اتجاهات متطرفة.

وتساءل البياضي لماذا لا يتم استخدام نظام ( بنك الاسئلة) بتنوع في مستوى الصعوبة؟! و جاء رد الوزير بأنه عندما كان يمتحن الطلبة كان يُستخدم هذا النظام ، وتساءل البياضي لماذا لا تعممون هذا النظام على كل الجامعات؟! و ووافق الوزير على هذا المقترح.