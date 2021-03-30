/625061/وكيل-زراعة-الشيوخ-الرئيس-أثلج-قلوب-المصريين-وأكد-أن-النيل-خط-أحمر

أكد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، أن كلمات الرئيس السيسي، الحاسمة اليوم، كانت سهام ليست في قلوب الأعداء فقط، ولكن في قلوب من كان يظن البعض أنهم أصدقاء، قائلاً: «وفي الحقيقة هم الأكثر فرحاً بأزمة خزان إثيوبيا لمنع المياه عن مصر».

عمرو أبو السعود: نهر النيل خط أحمر

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أبو السعود، كانوا يحلمون ويتمنون مع أعداء الوطن أن تنكسر الإرادة المصرية، ويموت شعبها عطشاً، وتنتهي خصوبة أرضها بالتصحر، مؤكداً أن كلمات الرئيس القوية اليوم ألقمتهم حجر بحجم الهرم الأكبر فوق رؤوسهم، وأكدت أن مصر تمتلك الكثير ، مشدداً أن نهر النيل ومياه مصر خط أحمر، وهي أم الدنيا، وعلى هؤلاء مراجعة حساباتهم.

وكيل الزراعة: خطاب الرئيس رسالة قوية لأثيوبيا

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بالشيوخ، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم هو رسالة قوية وواضحة لأثيوبيا والعالم كله أن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها القومي، وإعتبار أن مياه نهر النيل هي أمن قومي مصري، مشيراً أن إقدام أثيوبيا على الملأ الثاني للسد في يوليو الماضي سيهدد استقرار المنطقة بأكملها، والقيادة السياسية واضحة وحاسمة في هذا الأمر، قائلاً: «لو نسيتوا كلمات الرئيس عن ليبيا إفتكروا كلماته وتصريحاته اليوم، والتي سوف تعيد حسابات المنطقة والعالم كله»، مؤكداً أن الشعب المصري يثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسي في معالجة ملء سد النهضة سواء من الناحية السياسية أو من أي ناحية أخرى.

وأشارالمهندس عمرو أبو السعود، أن الدولة المصرية في هذه الفترة تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء أزمة ملء سد النهضة والضغط على إثيوبيا والوصول إلى حل متوازن لصالح جميع الأطراف، مثمناً الجهود التى قام بها البرلمان العربي، وجامعة الدول العربية لإحتواء هذه الازمة، ومشيداً بدور الدبلوماسية المصرية وصبرها في التفاوض وإدارة هذه الأزمة، متمنياً أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف دون تطوير للأمور في المستقبل.