سامح شكرى : مصر على استعداد لدعم جهود الحرب على الإرهاب

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية دول التحالف الدولى لهزيمة داعش، المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لتناول مستجدات الجهود الدولية المُشتركة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال كلمته على أهمية الاجتماع الذى يعقد فى وقت مازال يُمثل فيه تنظيم داعش تهديداً خطيراً لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع، وذلك على الرغم من الانتصارات المهمة التى استطاع التحالف تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شكرى عبر خلال كلمته عن رفض مصر القاطع للعمليات الإرهابية الأخيرة التى استهدفت أحد الأسواق الشعبية المزدحمة فى بغداد، ودعمها الكامل للشعب والحكومة العراقية، وخالص تعازيها لضحايا هذا الحادث الأليم وأفراد أسرهم وعائلاتهم، مؤكداً أن تحقيق انتصار شامل ومستدام على تنظيم داعش الإرهابى يتطلب المزيد من العمل المشترك بين دول التحالف.

من جانب آخر، أعرب شكرى عن قلق مصر المتزايد إزاء تنامى أنشطة الجماعات الإرهابية التى تدّعى تبعيتها لتنظيم داعش الإرهابى فى إفريقيا، مؤكدًا أيضًا دعم مصر الكامل دول القارة الإفريقية فى حربها على الإرهاب.

وشدد شكرى كذلك فى كلمته على أن إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابى لن يتأتى من خلال الإجراءات العسكرية وحدها، وإنما من خلال دحض الفكر المتطرف التكفيرى الذى يعتنقه التنظيم ومواجهة الدعاية المدمرة التى يستغلها فى تجنيد المقاتلين وضمهم لصفوفه، مؤكداً أن مصر على استعداد لدعم جهود التحالف فى هذه الجوانب استناداً إلى خبرتها العريضة فى هذا المجال، والعمل المستمر الذى تقوم به مؤسساتها الدينية فى هذا الصدد، وعلى رأسها الأزهر الشريف.

ونوه فى ختام كلمته إلى ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتكثيف الجهود للحيلولة دون قيام تلك التنظيمات باستقطاب أعضاء جدد إلى صفوفها وحصولها على التمويل والتدريب اللازمين لأنشطتها الهدامة، مشدداً على التزام مصر بأهداف التحالف وعزمها مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، فضلاً عن دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء فى كل من سوريا والعراق.