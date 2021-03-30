معلومات الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة يحقق الأمن الغذائى المستدام لمصر

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف، يتضمن شرحا للمشروع القومى "الدلتا الجديدة 2021"، والذى سبق أن نوه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، على هامش تفقده لقناة السويس.





ويوضح الإنفوجراف مزايا المشروع ومساحته كالتالى: وأشار مركز المعلومات إلى أن الدلتا الجديدة هو مشروع قومى جدى أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنفيذه، بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة فى الساحل الشمالى الغربى بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، على امتداد مساحة أكثر من مليون فدان. ونوه المركز إلى أنه من المتوقع أن يُسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتى بشكل حقيقى ومستدام.

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