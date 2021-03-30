فيديو تصوير جوى.. استمرار أعمال تقاطع الدائرى مع طريق الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى فيديو عبر قناتها على موقع يوتيوب، فيديو يتضمن تصويرا جويا لأعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد، والذى يشمل تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الأوتوستراد.





وأشارت الهيئة إلى أن أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد، تتواصل لتسهيل الحركة المرورية وضمان الحركة التبادلية المرورية بين الطريق الدائرى وطريق والأوتوستراد وطريق 306.

كما أشارت إلى أنه يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى، ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 106 كم.

وتأتى توسعة كوبرى الاوتوستراد ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد، بطول 12 كم، بالإضافة إلى أعمال النيوجرسى، واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق، ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره فى شكل حضارى متميز.

وتوضح هيئة الطرق والكبارى إلى أنه يجرى تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز فى هذا المشروع الحيوى الهام، الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، كما أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها بالطريق ستساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.