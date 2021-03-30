مايكل مورجان: تحريك السفينة الجانحة رد عملى على المشككين فى الإدارة المصرية

جدة - نرمين السيد - صرح الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، لبرنامج مباشر من مصر، المذاع على الفضائية المصرية، بأن تحريك السفينة إيفر جيفين من ممر قناة السويس، فى خلال 6 أيام فقط على جنوحها، هو إنجاز زمنى، نظرا لصعوبة الظروف المحيطة، والسيناريوهات المختلفة التى تم وضعها للتعامل مع هذه المشكلة، خاصة بعدما وصلت العديد من المواقع المتخصصة والصحف العالمية، إلى أن الأمر قد يستمر على الأقل عدة أسابيع لتحرير هذه السفينة العملاقة.





كما ثمن مورجان على جهود إدارة هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، والإدارة المصرية، للتعامل مع المشكلة بأكبر قدر من الصبر وضبط النفس، وعدم الانجراف فى قرارات عشوائية.

كما عزا مورجان إلى اللجوء للتخطيط العلمى المحسوب والمدروس جيدا، كما صرح مستشار الرئيس الفريق مهاب مميش فى التعامل مع هذا الموقف الصعب.

وأضاف مورجان أن العديد من الصحف العالمية والقنوات الأمريكية، كانت تراقب عن كثب التطورات فى هذا الملف، بغض النظر عن حسن نية العديد منها، أو ترقب الفشل من القليل منهم.

كما أشار مورجان إلى أن هذه المشكلة جاءت على عكس توقعات المتربصين بمصر وإدارتها، أبرزت قوة المصريين وقدراتهم، كما عززت ثقة المصريين فى صانع القرار المصرى فى إدارة الأزمات.

وأخيرا هنأ مورجان الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بهذا الموقف البطولى للمصريين، الذى رد بشكل غير مباشر على من أراد النيل من مصر معنويا، فهذا النجاح هو رد عملى على الذين حاولوا إسقاط المشكلة على ملفات أخرى تديرها الإدارة المصرية بحرفية وصبر شديدين.