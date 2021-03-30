كما ثمن مورجان على جهود إدارة هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، والإدارة المصرية، للتعامل مع المشكلة بأكبر قدر من الصبر وضبط النفس، وعدم الانجراف فى قرارات عشوائية.
كما عزا مورجان إلى اللجوء للتخطيط العلمى المحسوب والمدروس جيدا، كما صرح مستشار الرئيس الفريق مهاب مميش فى التعامل مع هذا الموقف الصعب.
وأضاف مورجان أن العديد من الصحف العالمية والقنوات الأمريكية، كانت تراقب عن كثب التطورات فى هذا الملف، بغض النظر عن حسن نية العديد منها، أو ترقب الفشل من القليل منهم.
كما أشار مورجان إلى أن هذه المشكلة جاءت على عكس توقعات المتربصين بمصر وإدارتها، أبرزت قوة المصريين وقدراتهم، كما عززت ثقة المصريين فى صانع القرار المصرى فى إدارة الأزمات.
وأخيرا هنأ مورجان الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بهذا الموقف البطولى للمصريين، الذى رد بشكل غير مباشر على من أراد النيل من مصر معنويا، فهذا النجاح هو رد عملى على الذين حاولوا إسقاط المشكلة على ملفات أخرى تديرها الإدارة المصرية بحرفية وصبر شديدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايكل مورجان: تحريك السفينة الجانحة رد عملى على المشككين فى الإدارة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.