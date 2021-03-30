جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن تصريحات الرئيس السيسى، اليوم، عن حصة مصر من مياه النيل كلمات قائد عظيم بعثت الطمأنينة لدى كل مصرى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ : تصريحات الرئيس عن مياه النيل بعثت الطمأنينة لدى كل مصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.