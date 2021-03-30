هند جاد: الرئيس السيسى أكد أن دولة 30 يونيو لا تترك حق أبنائها

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن دولة 30 يونيو تبنى سياستها الخارجية على مد يد العون والصداقة لمن يريد، دولة تؤمن بحق دول الجوار، وتلجأ فى فض النزاعات إلى القوانين الدولية، وصوتها هو صوت الدبلوماسية الرزينة، الذى حكم كل خطواتها فى ملف المياه، وبناء سد إثيويبا، وقد كانت النبرة المصرية الأهدأ، وقابلت التصريحات العنيفة بلغة مسئولة، وتوجهت للمجتمع الدولى، وكانت تؤكد طوال الوقت أنها ترغب فى حقها، لا فى الجور على حقوق الدول أخرى، وأن من حق شعوبها أن تتمتع بحصتها من المياه، مثلما من حق الشعب المصرى أن يتمتع بحصته دون أن تنقص قطرة.

وتابعت هند جاد: "لقد نفد الصبر، بعد مماطلات ومهاترات وتصريحات غير مسئولة، حتى ظن البعض أن شيئاً لن يتحرك، لكن ها هو الرئيس السيسى يظهر كما عودنا فى الوقت المناسب، ليبعث إلينا برسالة طمأنينة، ويبعث إلى أطراف أخرى، وإلى من يهمه الأمر، برسالة ثانية مفادها أننا لا نترك حقنا، ولا نسمح لأحد بأن يعبث بأمن أبنائنا ومستقبل أولادنا".