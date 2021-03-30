عاجل|البحرين تعلن تضامنها مع مصر فى الحفاظ على أمنها المائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية فى مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر فى الحفاظ على أمنها القومى وأمنها المائى، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع فى الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمى.





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