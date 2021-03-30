غدا .. شكرى يلتقى نظيره الكرواتى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، شارك اليوم الثلاثاء، فى اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية دول التحالف الدولى لهزيمة داعش، المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لتناول مستجدات الجهود الدولية المُشتركة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى.

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