صور.. صفحة الرئيس تنشر مقتطفات من حديثه بالإسماعيلية: مياه النيل خط أحمر

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لهيئة قناة السويس بجميع عناصرها لجهودهم في تعويم السفينة الجانحة، مشيرا إلى أنه سعيد بتفاعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حل أزمة السفينة الجانحة.





ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقتطفات من كلمة الرئيس اليوم، خلال زيارته لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه تابع الأزمة يوميا، وأداء العاملين بالقناة أكثر من مشرف، مؤكدا: "علينا الاستفادة من الدروس والعبر من حادث السفينة.. ورغم التحديات لم تحدث خسائر بشرية". وبين الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح عدة موانئ قريبا ضمن خطة التطوير، مشددا بقوله: "نتجاوز التحديات والأزمات بوعى المصريين". كما أوضح الرئيس أن مياه النيل خط أحمر، مضيفا: "ولا يتصور أحد أنه بعيد عن قدراتنا".

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