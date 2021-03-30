نائب بالشيوخ: تعنت إثيوبيا سيجلب مخاطر يمكن تفاديها بالحوار السلمى

وأوضح الرشيدى فى بيان له اليوم، أن مصر لديها حقوق تاريخية فى المياه وأى عبث بحصتها المائية هو بمثابة كارثة ستعرض المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن تعنت إثيوبيا المستمر لن يفيدها بل سيجلب مخاطر يمكن تفاديها بالحوار السلمى، وعليها أن تدرك أن مصر لن ولم تفرط فى نقطة مياه واحدة من حقوقها وما تفعله إثيوبيا مضيعة للوقت وهى الخاسر الوحيد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر منذ بداية الأزمة مع إثيوبيا تتعامل بحسن النوايا، ولجأت لكافة الأطراف وبعض الدول، من أجل إنهاء الأزمة عن طريق الحوار السلمى، إلا أن التعنت الإثيوبى هو الذى عطل الحوار وتسبب فى تفاقم الأزمة ولا يتعامل بحسن النوايا.
وذكر القيادى بحزب الشعب الجمهورى، أن نهر النيل مصدر الحياة لملايين المصريين، وعلى إثيوبيا التجاوب مع مطالب دولتى المصب مصر والسودان، والتخلى عن عنادها غير المفيد، مؤكدا أن مصر تريد الخير والنهوض لكافة الدولة ولكن ليس على حساب شعبها.
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