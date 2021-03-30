وزراء الصناعة والمالية والآثار وكبار رجال الأعمال يشاركون باحتفالية bt100

وصلت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة باحتفالية bt100، المقامة بأحد فنادق القاهرة.

كما وصل أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كما وصل عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات، من بينهم محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وأحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وهاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية-ايسترن كومباني، وأحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، وأيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا، ورامي جاد مدير عام شركة رينو مصر، وأحمد غزي رئيس شركة إيه سي جي أي تي إف، وطارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج، وهيثم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، وأحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، ونهلة كمال عضو مجلس إدارة التنفيذي لشركة نستله مصر، والإعلامى عمرو الليثى.



إبراهيم سرحان وأحد المشاركين فى الاحتفالية

تُعقد احتفالية bt100، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عددا من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية. وتأتي الفعالية بمشاركة أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية. وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

أحمد صبور وطارق شكرى مع المشاركين باحتفالية bt100 وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتماما واسعا وحضورا لافتا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

أحمد غزي يتوسط أحد المشاركين وجمال صلاح ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة "بنية" كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر. وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو. وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.



الإعلامى عمرو الليثي وخالد صلاح والإعلامية شيريهان أبو الحسن



الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وخالد صلاح والإعلامى عمرو الليثى



الدكتور محمد معيط والإعلامى عمرو الليثي



الدكتور محمد معيط وزير المالية



حسام صالح وعمرو الليثي



خالد صلاح يستقبل الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار



خالد صلاح يستقبل علا عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية



من اليمين خالد صلاح ونهى سعد ومحمد عبد الله وعمرو منسي



من اليمين عمرو منسي ونهى سعد ومحمد عبد الله



من اليمين مسؤول بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار وحرم أحمد غزي وحرم خالد صلاح



من اليمين نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي



نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي