سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع مصر لحل الخلاف حول سد النهضة بما يحقق الاستقرار للمنطقة

أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية فى بيانها أن السلطنة تعرب عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض، بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
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