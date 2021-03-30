انت الان تتابع تفاصيل خبر قرارات هامة للحكومة منذ قليل حول صلاة التراويح في رمضان 2021 ومنع الإعتكاف والتهجد وموائد الرحمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الحكومة اليوم قرارات هامة بشأن صلاة التراويح في رمضان 2021، وذلك أثناء اجتماع اليوم للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، وشد مدبولي على تطبيق الإجراءات الإحترازية في شهر رمضان بكل حزم، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامن وأمن المواطنين خلال الشهر الكريم.

بيان عاجل للحكومة منذ قليل حول صلاة التراويح في رمضان 2021

وجاء اجتماع اليوم خصيصاً للإعلان عن الإجراءات الإحترازية والقواعد التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحرص والتشديد على عل اجتناب بعض الطقوس التي اعتاد عليها المصريون خلال شهر رمضان.

وحول صلاة التراويح في رمضان 2021 فقد قرر مجلس الوزراء ولجنة أزمة كورونا اليوم ما يلي:

1- عدم السماح بالإعتكاف هذا العام.

2- عدم إقامة صلاة التهجد في رمضان هذا العام.

3- السماح بإقامة صلاة التراويح بشرط التخفيف والإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

4- لا تزيد صلاة التراويح عن 30 دقيقة.

5- حظر سرادقات العزاء والإحتفالات.

6- حظر إقامة أي تجمعات في الأماكن المغلقة.

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وتأتي هذه القرارات من مجلس الوزراء اليوم حفاظاً على صحة المواطنين، وعدم حدوث أي طفرات أو زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا على غرار ما حدث في رمضان من العام الماضي.