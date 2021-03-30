كارتيرون:كنت «محفز» فقط في مباراة الترجي وهذا هدفي في الفترة القادمة

/625059/كارتيرونكنت-محفز-فقط-في-مباراة-الترجي-وهذا-هدفي-في-الفترة-القادمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يكن في مقدوره إحداث أي تغيير في الفريق قبل مباراة الترجي الأخيرة التي خسرها الفارس الأبيض بنتيجة هدف مقابل لا شيء على أرض استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وأضاف باتريس كارتيرون أن دوره توقف على التحفيز فقط قبل مباراة الترجي . وقال باتريس كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك : " هدفي أن أجعل لاعبو فريق الزمالك يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي لتدريب الفريق " . وتابع : " توليت المهمة قبل مباراة الترجي الأخيرة بيومين ولم أجد فترة كافية للعمل ولكنني حرصت على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ولكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب " . موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر يستضيف فريق مولودية الجزائر نادي الزمالك يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم . وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات bein sports HD، القطرية المشفرة، والحاصلة على حقوق تلك البطولة . قائمة الزمالك الأفريقية يخوض الزمالك تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بقائمة تضم كلا من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف. خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل.

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