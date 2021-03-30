/625063/وكيل-إعلام-البرلمان-الرئيس-السيسي-يمتلك-رؤية-ونظرة-ثاقبة-في-قرائته-للأحداث

وجه النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، رسالة تحية وتقدير للرئيس السيسي، قائلا" الشكر والتقدير لا يكفي لهذا الرجل لقاء ما بذله من جهود وتضحيات من أجل هذا الوطن، فالرئيس السيسي وضع شعبه نصب عينيه، وإهتم به إهتمام غير مسبوق". وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام،" أن مصر تغلبت على كافة التحديات والعقبات، تحت قيادة الرئيس السيسي، نظرا لما يتمتع به من خبرة ورؤية ثاقبة للإحداث".

جدير بالزكر أن النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم استجواب ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، قال،" إن أى نائب على مستوى العالم يمتلك أدوات، ومن حق استخدام المشرع للأدوات الخشنة”.

نادر مصطفى: وزير الدولة للإعلام وضعنا فى موقف حرج

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفى:” وزير الدولة للإعلام وضعنا جميعًا فى موقف حرج، فالمجلس الموقر استقبل تقرير لجنة الإعلام والثقافة والأثار، الذى يرد على بيان وزير الدولة للإعلام، وتضمن رفض لما ورد فى بيان الوزير، وهو ما جاء أيضًا خلال الجلسة العامة، حيث وقف 28 نائبًا انتقدوا الوزير”.

نادر مصطفى: تقرير الوزير لاقى رفض فى لجنة الثقافة

وأضاف عضو مجلس النواب، نادر مصطفى:” تم إحالة التقرير إلى لجنة الثقافة، وتعرض نفس الانتقادات تقريبًا، المجلس برئيسة كان واسع الأفق، ومتسع الصدر، وعلى النقيض كان وزير الدولة للإعلام فى حالة لا مبالاة فلم يرُد خلال 6 أسابيع، ولم يشير حتى أنه سيعود إلى البرلمان”.

هذا وكان النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.