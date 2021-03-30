/625064/محمد-صلاح-الحل-كيف-يتجاوز-ليفربول-عقدة-الريال-بدوري-الأبطال

يلتقي ليفربول في السابع من أبريل المقبل مع ريال مدريد الإسباني في لقاء ذهاب دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء، علي ملعب ألفريد دي ستيفانو بمدينة مدريد.

سيعتمد ليفربول على صلاح لإيصال النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ 6 من أبريل المقبل حيث يستضيف ريال مدريد على مباراتي الذهاب والإياب للحصول على مكان في نصف نهائي المسابقة.

منع ريال مدريد فريق الريدز من الفوز بالجائزة الأولى في 2018 ، بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي في العقبة الأخيرة في مباراة لم يتمكن صلاح من إنهاءها بعد تشابك مبكر مع سيرجيو راموس.

رغم الأحداث التي وقعت قبل ثلاث سنوات ، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أن الانتقام ليس دافعًا للقاءهم المقبل، زاعمًا أنه لا توجد نوايا سيئة تجاه قائد الريال من نهايته.

وأضاف صلاح: "المباراة انتهت ، لذا لا أفكر في ذلك أفكر في الفريق، الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد الفوز، هذا كل شيء.

وأكد"بين ذلك الحين والآن فزنا بالدوري الممتاز ودوري الأبطال نحن أبطال هذا يتغير كثيرا."

الدور الـ 16 لدوري الأبطال

حقق ليفربول الإنتصار علي الفريق الألماني لايبزيج في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4 دون رد حاصل مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز علي الفريق الإيطالي أتالانتا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، مجموع نتيجة مبارتي الذهاب والإياب في الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تلقي فريق يوفينتوس الإقصاء من البطوله في الدور الـ 16من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/ 2021 علي يد فريق بورتو بطل البرتغال، بنتيجة 4 مقابل 4 حاصل نتيجة مبارتي الذهاب والإياب، ليحسب التفوق لصالح بورتو بتسجيل الأهداف علي أرض الإيطالي.

تلقي الفريق الإسباني برشلونه الإقصاء علي يد الفرنسي باريس سان جيرمان في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بنتيجة 5/2 مجموع مبارتي الذهاب والإياب.